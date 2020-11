Die Orange-Days: Ein gemeinsames Zeichen für Solidarität gegenüber Frauen

Heute ist der „Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen“ und gleichzeitig Auftakt der so genannten „Orange Days“. Dabei gibt es verschiedene Aktionen, die auf die Benachteiligung und die Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen sollen. Unter dem Motto „Orange the World – Stand up for Women“ beteiligen sich weltweit Organisationen an der Kampagne. In Hof werden beispielsweise ein Dutzend Schaufenster von leerstehenden Geschäften dekoriert. Mehrere Statuen werden zudem mit knall Orangen Schals dekoriert. Tina Schloßbauer vom Frauennotruf der Diakonie Hochfranken:

Ins Leben gerufen haben das Projekt die Hochschule Coburg, das Coburger Designforum Oberfranken und der Soroptimist International Club. Auch die „Garnklauera“ in der Friedrich-Ebert-Straße wurde/wird heute, anlässlich dieser Tage, in orange gekleidet. Neben den Soroptimistinnen sind daran auch Vertreterinnen des Frauennotrufs beteiligt. Von heute (25.11) bis zum 10. Dezember finden noch mehrere solcher Aktionen im Landkreis Hof und in ganz Oberfranken statt.