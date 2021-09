Die Mobilität der Zukunft

Für die deutsche Automobil-Industrie und ihre Zulieferer ist die IAA traditionell das wichtigste Schaufenster. Dort können die Unternehmen zeigen, was ihre Entwickler drauf haben, und was die wichtigsten Zukunftstrends sind. Für Michael Frick, den Chef des Stuttgarter Technologie-Konzerns MAHLE, ist in diesem Jahr klar: Im Fokus steht das Thema E-Mobilität. “Da hat MAHLE eine Reihe von Innovationen im Köcher, mit denen wir der E-Mobilität mehr Schwung verleihen können. Wir wollen zeigen, wie viel MAHLE in einem E-Auto steckt. Und nicht nur dort. Wir haben darüber hinaus noch mehr zu bieten. Stichwort Laden oder E-Bikes. Wir werden eine große Bandbreite an Themen nach München bringen. Der Besuch an unseren Ständen wird sich also sehr lohnen”, so Frick.

Für Michael Frick symbolisiert der Auftritt auf der IAA auch, wie sich MAHLE in den vergangenen Jahren gewandelt hat. Von einem klassischen Automobil-Zulieferer mit langer Tradition hin zu einem Technologie-Unternehmen, das eine breite Palette von Lösungen für alle Fragen der E-Mobilität anbietet. Das fängt bei leistungsstarken Ladesäulen an und geht hin bis zu besonders nachhaltigen E-Motoren, sagt Entwicklungschef Martin Berger: “Man kann sagen, wir begleiten den Energie-Fluss quer durch das Auto. Wir kümmern uns um das gesamte Thermo-Management im Fahrzeug, wo einerseits darauf geachtet wird, dass die Energie effizient verwendet wird und anderseits, dass sich alle Komponenten – in Anführungszeichen – wohl fühlen. Batterien leben ja davon, dass sei bei vernünftiger Temperatur betrieben werden. Auch da haben wir uns ein paar neue Lösungen einfallen lassen. Und nicht zuletzt haben wir hoch effiziente E-Motoren, die auf seltene Erden verzichten. Und dazu noch drahtlos Energie an den Rotor übertragen und dadurch völlig verschleiß- und wartungsfrei sind.”