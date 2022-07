Um Kosten zu sparen, will Daimler Truck einen Teil der Bus-Produktion ins Ausland verlegen. Die Standorte der Tochter Evobus in (…)

Die Menschen in Bayern tanken derzeit günstiger als in den meisten Bundesländern. Bei Diesel liegt der Freistaat auf dem (…)

Audi kündigt 14 weitere citynahe Schnelllade-Stationen an

Audi will in diesem Jahr drei weitere Schnelllade-Stationen im Zürcher Bankenviertel, in Salzburg und in Berlin aufbauen. Nach (…)