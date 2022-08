Die Lostöpfe der Champions League

Die fünf deutschen Vereine in der Champions League werden bei der Auslosung der Gruppenphase an diesem Donnerstag (18.00 Uhr) in acht Vierergruppen gezogen.

Gelost werden die insgesamt 32 Clubs aus vier Töpfen, die Einsortierung erfolgte anhand von Koeffizienten der Europäischen Fußball-Union UEFA, die den Erfolg der vergangenen Spielzeiten bemessen.

Gesetzt in Topf 1 sind der FC Bayern und Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Zudem finden sich Titelverteidiger Real Madrid sowie die Meister der Ligen mit den höchsten Länder-Koeffizienten im Top-Lostopf.

Die weiteren Töpfe werden nach den Club-Koeffizienten eingeteilt. RB Leipzig ist in Topf 2, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen in Topf 3 – den beiden Vereinen aus Nordrhein-Westfalen droht daher eine auf dem Papier schwerere Gruppe. Der BVB oder Bayer könnten beispielsweise gegen Manchester City, den FC Barcelona und Olympique Marseille spielen. Duelle von Teams aus gleichen Nationen sind in der Gruppenphase ausgeschlossen.

Die Lostöpfe im Überblick:

Topf 1 (Meister und Europapokalsieger)

Verein Clubkoeffizient Real Madrid (Titelverteidiger) 124 000 Eintracht Frankfurt (Europa-League-Sieger) 61 000 Manchester City (England) 134 000 AC Mailand (Italien) 38 000 FC Bayern (Deutschland) 138 000 Paris Saint-Germain (Frankreich) 112 000 FC Porto (Portugal) 80 000 Ajax Amsterdam (Niederlande) 82 500

Topf 2

Verein Clubkoeffizient FC Liverpool (England) 134 000 FC Chelsea (England) 123 000 FC Barcelona (Spanien) 114 000 Juventus Turin (Italien) 107 000 Atlético Madrid (Spanien) 105 000 FC Sevilla (Spanien) 91 000 RB Leipzig (Deutschland) 83 000 Tottenham Hotspur (England) 83 000

Topf 3

Verein Clubkoeffizient Borussia Dortmund (Deutschland) 78 000 RB Salzburg (Österreich) 71 000 Schachtjor Donezk (Ukraine) 71 000 Inter Mailand (Italien) 67 000 SSC Neapel (Italien) 66 000 Benfica Lissabon (Portugal) 61 000 Sporting Lissabon (Portugal) 55 500 Bayer Leverkusen (Deutschland) 53 000

Topf 4