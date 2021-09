Die LINKE und SPD: Wahlkampfveranstaltungen in der Region

In weniger als drei Wochen ist Bundestagswahl. Die Parteien starten deshalb noch einmal in die heiße Wahlkampfphase. Die LINKE lädt am Abend (8.9.) zu einem Vortrags- und Diskussionsabend in den Biersalon Trompeter in Hof ein. Es spricht der Landessprecher der LINKEN in Bayern und der stellvertretende Parteivorsitzende Ates Gürpinar. Beginn ist um 19 Uhr.

Die SPD spricht am Abend im BürgerTreff in Sparneck über die Zukunft der Europäischen Union und deren Bedeutung für die Menschen in Deutschland. Mit dabei sind der Bundestagskandidat für Hof/Wunsiedel Jörg Nürnberger und Michael Roth, der zuständige Staatsminister im Außenministerium. Los geht es ebenfalls um 19 Uhr.