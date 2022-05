DIE LINKE: Etzel verlässt Hofer Stadtrat

Erst vergangene Woche haben zwei Hofer CSU-Stadträte verkündet, ihr Mandat niederzulegen. Felix Lockenvitz und Matthias Mergner verlassen den Hofer Stadtrat. Auch bei den Linken steht eine Veränderung an: Der langjährige Stadtrat Thomas Etzel verlässt aus persönlichen Gründen die Stadt Hof, kann also auch nicht mehr für DIE LINKE im Stadtrat sitzen. 14 Jahre kam er diesem Amt nach und hat sich immer für die Belange sozial Benachteiligter eingesetzt, heißt es in einer Mitteilung. Ende Juni ist für Etzel Schluss im Hofer Stadtrat. Ihm folgt Janson Damasceno da Costa e Silva.