‚Die Jugend heutzutage‘: Mann ohrfeigt Jungen grundlos

Dass Jugendliche sich gern mal einen Spaß erlauben und Erwachsene das nicht immer so gut finden, kennen wir wohl alle. Dass Radfahren mit Freunden dazugehört aber eher nicht. Ein 12 jähriger Junge ist gestern von einem Mann geohrfeigt worden. Der Junge ist mit seinem Freund auf dem Fahrrad auf der Hofer Luftbrücke in Richtung Bahnhof unterwegs gewesen. Als den Jugendlichen zwei Fußgänger entgegen gekommen sind, haben sie angehalten. Beim Vorbeigehen hat der Mann dem Jungen eine Ohrfeige, mit den Worten „Die Jugend heutzutage“ erteilt und sich dann in Richtung des Kauflandparkplatzes entfernt. Der Mann ist etwa 65 Jahre alt, 1,75 Meter groß und kräftig, hat kurze Haare und eine graue Jacke getragen. Wer den Vorfall beobachtet hat, wird jetzt gebeten, sich bei der Polizei Hof zu melden.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr

Wer ihn beobachtet hat oder Hinweise zum gesuchten Mann geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.