Die Gefahr ist noch nicht vorbei: es sind weiterhin Beobachtungsflüge angeordnet

In den vergangenen Wochen kommen die Einsatzkräfte der Feuerwehr regelmäßig an ihre Grenzen. Ein dramatisches Beispiel sind die seit (…)

Anhaltende Trockenheit: Wieder Beobachtungsflüge in Oberfranken

Wegen der anhaltenden Trockenheit ist die Waldbrandgefahr in weiten Teilen Oberfrankens nach wie vor sehr hoch. Deswegen hat die (…)

Wie schnell es bei der aktuellen Trockenheit in der Euroherz-Region zu einem Wald- oder Feldbrand kommen kann, haben wir in den (…)

UPDATE – Waldbrand bei Kirchenlamitz gelöscht: Nachlöscharbeiten laufen noch

Es vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht über eine Wald- oder Feldbrand in der Region berichten. Am Nachmittag hat es wieder einen (…)