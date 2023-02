Die Filmstarts der Woche

In «Tár» bekommt Cate Blanchett die Möglichkeit, all ihr Können zu zeigen. Sie spielt die (fiktive) Chefdirigentin eines großen Berliner Orchesters, die auf dem Gipfel ihrer Berühmtheit ist. Dann droht ihre Welt zu zerbrechen. Das psychologische Drama verhandelt das aktuell so gegenwärtige Thema des Machtmissbrauchs in der Kulturwelt, aber im Fokus bleibt immer die Hauptfigur. Regisseur Todd Field hat «Tár» auf Blanchett zugeschrieben, wie er in Interviews erzählt hat. Sie hat dafür schon einige Preise gewonnen.

Tár, USA 2022, 159 Minuten, FSK ab 12, von Todd Field, mit Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss

«Sonne und Beton» – Roman von Felix Lobrecht verfilmt



Berlin (dpa) – Seinen Podcast kennen viele Leute. Comedian Felix Lobrecht ist in der Berliner Gropiusstadt aufgewachsen und erzählt davon im Roman «Sonne und Beton». Nun kommt eine Verfilmung des Bestsellers ins Kino. In rund zwei Stunden nimmt einen der Film mit zu zerrütteten Familien und ziellosen Männern, zu Hochhausschluchten und Hinterzimmerdeals, zu freundlichen und weniger freundlichen Menschen.

Sonne und Beton, Deutschland 2023, 119 Min., FSK ab 12 Jahren, von David Wnendt, mit Levy Rico Arcos, Rafael Luis Klein-Heßling, Vincent Wiemer, Aaron Maldonado-Morales

Boxdrama «Creed III» – Jetzt ohne Rocky

London (dpa) – Fast 50 Jahre, nachdem Sylvester Stallone erstmals als Rocky auf der großen Leinwand gegen Apollo Creed kämpfte, geht die «Rocky»-Saga in ihre neunte Runde. «Creed III» setzt die beliebte Box-Filmreihe fort, erstmals allerdings ohne Rocky. Stallone ist nur nur noch als Produzent involviert.

Rockys früherer Schützling Adonis Creed (Michael B. Jordan) hat seine erfolgreiche Boxkarriere beendet und ist nun Trainer. Eines Tages taucht ein alter Bekannter auf, mit dem Adonis ein dunkles Kapitel seiner Vergangenheit verbindet. Sein Jugendfreund Damian (Jonathan Majors) war ein hochbegabter Boxer, bevor er ins Gefängnis musste. Nach 18 Jahren hinter Gittern will es Damian wissen und gegen einen namhaften Gegner boxen. «Creed III» ist das Regiedebüt von Hauptdarsteller Michael B. Jordan.

Creed III, USA 2023, 116 Min., FSK 12, von Michael B. Jordan, mit Michael B. Jordan, Jonathan Majors, Tessa Thompson, Phylicia Rashad