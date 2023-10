Die Eroberin: Metal-Queen Doro Pesch legt neues Album vor

Doro Pesch (59), die «Queen of Metal», bringt endlich ihr neues Studioalbum heraus: «Conqueress – Forever Strong And Proud». Am 28. Oktober, will sie es mit einem großen ausverkauften Konzert in der Landeshauptstadt krachen lassen. Die gebürtige Düsseldorferin hat mit ihrem 40. Bühnenjubiläum in diesem Jahr schon für reichlich Aufsehen gesorgt. Das neue, 14. Audioalbum folgt fünf Jahre nach «Forever Warriors / Forever United».

Zehn Millionen Studioalben hat sie bereits verkauft, nun sollen es noch ein paar mehr werden. 19 Stücke sind inklusive fünf Bonustracks auf dem neuen Album zu hören.

Dabei lässt Pesch keinen Zweifel, wer mit der «Conqueress», der Eroberin, gemeint ist: «Zuerst wollte ich das Album einfach «Forever Strong And Proud» nennen. Aber dann dachte ich, dass es vielleicht etwas mehr braucht. Conqueress klingt mächtiger. Es ist die weibliche Form von Eroberer, und das fand ich cool.»

Doro Pesch erfüllt sich einen Traum

Rob Halford von Judas Priest ist mit von der Partie: Die Judas Priest-Hymne «Living After Midnight» wird auf dem Album neu interpretiert und Bonnie Tylers «Total Eclipse Of The Heart» ertönt in einer hitverdächtig-schönen Version des Duetts Halford/Pesch. «Rob ist einer meiner absoluten Lieblingssänger und eine so große Inspiration. Es ist also ein weiterer Traum, der hier wahr wird.»

«Conqueress» startet mit mächtigen Chören und «Children Of The Dawn». Die nächste Überraschung, ebenfalls mit Hit-Potenzial: Das bereits als Single ausgekoppelte «Bond Unending», ein Duett mit Sammy Amara von den Broilers. Pesch, die inzwischen im sonnigen Miami (Florida/USA) lebt, hat in Studios in Miami, New York und Hamburg fleißig an dem Album gearbeitet.

Zwischen Metal und Balladen

Die Mischung soll es machen: Klassische Metalsongs, gepaart mit Hymnen, radiotauglicheren Rocktracks und neuen Balladen wie «Best In Me» und «Fels in der Brandung». Als Coverversion ist Metallicas «The Four Horsemen» mit dabei.

Metal-Queen Doro hat in 40 Jahren 3500 Konzerte in 60 Ländern gegeben. Mit dem Warlock-Debüt-Album «Burning the Witches» begann 1984 ihr Aufstieg. Inzwischen hat sie sich weltweit eine treue Fan-Gemeinde erarbeitet – ihre Familie, wie sie sie nennt. Für die sind bereits 2024 die nächsten Konzerttermine angesetzt.