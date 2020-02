Die Einsatzkräfte bereiten sich vor: Sabine trifft Hof & Wunsiedel ab Sonntagabend

Die kommenden Tage werden sehr ungemütlich – auch bei uns in der Region. Orkantief „Sabine“ wird ab Sonntagabend auch die Landkreise Hof, Wunsiedel und das Vogtland treffen. Wie der Deutsche Wetterdienst schreibt, wird der Höhepunkt in den frühen Morgenstunden am Montag erreicht. Es soll auch den Berufsverkehr treffen, warnen die Experten. Begleitet wird der Sturm von Regen und kräftigen Gewittern.

Leitstelle fordert zum Wegräumen auf

Die Einsatzkräfte in der Region bereiten sich bereits vor. Das Personal in der Integrierten Leitstelle Hochfranken wird für die Nacht von Sonntag auf Montag aufgestockt. Die eingehenden Anrufe werden nach Dringlichkeit abgearbeitet, meldet die Leitstelle auf ihrer Facebook-Seite.

Die Leitstelle bittet die Bevölkerung, alle losen Gegenstände wegzuräumen: Blumentöpfe, Schaufeln, Wäscheständer oder Mülltonnen können zu Geschossen werden und sollen dringend ins Haus geräumt werden.

Schulausfall möglich

Das Landratsamt Hof, die Leitstelle und das Schulamt werden am Sonntag in ständigem Austausch stehen und über einen Schulausfall am Montag informieren. Sobald eine Entscheidung gefallen ist, informieren wir im Programm von Radio Euroherz, auf euroherz.de und der Euroherz-Facebook-Seite.

