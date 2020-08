Die Corona-Disziplin auf den regionalen Baustellen sinkt: IG BAU fordert ein Umdenken

Die „Corona-Disziplin“ auf dem Bau sinkt – das bemängelt die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt heute (DO) in einem Schreiben. Auf immer mehr Baustellen in Stadt und Landkreis Hof und im Vogtland werde gegen Abstands- und Hygieneregeln verstoßen. Laut der IG BAU nähmen viele Baufirmen die Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus mittlerweile auf die leichte Schulter. Bei Kontrollbesuchen auf den Baustellen in der Region sei der IG BAU aufgefallen, dass aufgrund von fehlenden Waschbecken oft nicht mal das Händewaschen möglich sei. Auch Sammeltransporte oder Mittagspausen in engen Räumen seien längst wieder an der Tagesordnung. Dass Corona-Schutz auf dem Bau Geld koste, sei der Gewerkschaft klar. Das seien allerdings notwendige Kosten, die auch die Bauunternehmen in der Region nicht scheuen dürften, heißt es.

(Symbolbild)