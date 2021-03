Die Rauchwolke haben Anwohner zeitweise kilometerweit sehen können. In Oberneumark im Vogtland ist in einer Scheune ein Feuer ausgebrochen. Zahlreiche Feuerwehrkräfte sind angerückt. Das Löschen gestaltet sich schwierig, weil in der Scheune Stroh gelagert war. Dadurch kam es auch zu dieser starken Rauchentwicklung.