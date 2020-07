Ein großer Feuerwehreinsatz läuft momentan in Selbitz. In der Nailaer Straße ist ein Feuer in einem Dachstuhl ausgebrochen. Verletzt ist glücklicherweise niemand. Jeder, der dort wohnt, sollte aber seine Fenster und Türen zu lassen, weil es sehr stark qualmt. Die Straßen sind momentan gesperrt. Auch auf der Bahnstrecke zwischen Hof und Bad Steben geht im Moment nichts mehr.