Dialysezentrum in Tirschenreuth: Weiterer Rettungsversuch

Es ist ein bekanntes Problem: Für die medizinische Versorgung müssen die Menschen mittlerweile oft lange Fahrtzeiten auf sich nehmen. Das geht Dialyse-Patienten in Tirschenreuth nicht anders. Das Dialysezentrum am Krankenhaus hat Ende Februar geschlossen. Das verantwortliche Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation hat seine Tätigkeit dort beendet. Jetzt gibt es Versuche, das Zentrum zu retten.

Der Tirschenreuther Bürgermeister Frank Stahl hatte sich schon vor längerer Zeit in einem Schreiben an Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek für den Erhalt stark gemacht. Zusätzlich hat sich nun auch Landrat Roland Grillmeier an den Minister gewandt. Die Gründe für den Erhalt seien vielfältig. Im Vordergrund steht eine wohnortnahe Versorgung schwer kranker, vor allem älterer, Patienten. Generell gebe es einen massiven Mangel an Nephrologen zwischen Hof und Weiden. Sowohl Stahl als auch Grillmeier haben in ihren Schreiben darauf aufmerksam gemacht, dass es bereits eine Nachfolgeregelung über die Nephrologische Praxis in Bayreuth geben würde. Dazu bedarf es aber der Anerkennung eines Sonderbedarfs durch die Kassenärztliche Vereinigung. Für die soll sich der bayerische Gesundheitsminister nun stark machen.