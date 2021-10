Diakonisches Beratungszentrum: Beratung zur Mediensucht in Plauen

Wir streamen Serien und Filme auf dem Laptop, schreiben mit Familie und Freunden in den sozialen Medien, oder kaufen unsere Kleidung online. Das kann aber nicht nur praktisch sein, sondern auch schnell zur Sucht werden. Das Diakonische Beratungszentrum Vogtland in Plauen will heute (FR) gemeinsam mit Suchttherapeuten aufzeigen, welche Anzeichen für eine Mediensucht sprechen und was Betroffene tun können. Das Beratungsangebot ist auf zehn Teilnehmende begrenzt und findet ab 14.30 Uhr im Diakonischen Beratungszentrum in Plauen statt.