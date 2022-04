Diakonie Rummelsberger Rehau: 50 Zuckertüten für ukrainische Flüchtlingskinder

Allein der Anblick der Bilder und Videos aus dem Krieg in der Ukraine löst Erschrecken und Entsetzen aus. Die Geflüchteten aus der Ukraine haben aber genau diese Szenen zum Teil live erleben müssen – auch Kinder. Damit sich die ukrainischen Flüchtlingskinder in der Region willkommen und angenommen fühlen und ihnen der Start in den deutschen Schulalltag etwas erleichtert wird, hat die Rummelsberger Diakonie in Rehau 50 Schultüten gespendet. Die Schultüten erhalten die Kinder, die nach den Osterferien die Jean-Paul-Grundschule in Schwarzenbach besuchen werden. Die Schultüten sind mit nützlichen, aber auch Freudebringenden Dingen gefüllt.