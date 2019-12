Diakonie Hochfranken wächst: Neuer Gesellschafter tritt bei

Neues Jahr, neues Glück. Mit dem Jahreswechsel ändert sich bei manchen vielleicht das ein oder andere. So auch bei der Diakonie Hochfranken. Ab morgen (1.1.2020) kommt der Zentrale Diakonieverein Münchberg dazu – somit tritt der fünfte Gesellschafter bei und seine Geschäftsbereiche – ausnahmslos Altenhilfe – damit auch. Fast 160 Mitarbeitende aus Münchberg und Umgebung gehören dann zur Diakonie Hochfranken. Es kommen sowohl die Diakoniestationen des Zentralen Diakonievereins, als auch die Seniorenwohnanlage in der Luitpoldstraße, das Pflegeheim der Münchberger Diakonie dazu.

