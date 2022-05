Diakonie Hochfranken: Tag der offenen Tür in der Autowerkstatt

Die Werkstatt der Diakonie Hochfranken war einst nur dazu da, die eigene Fahrzeugflotte in Schuss zu halten. Mittlerweile ist daraus eine hochmoderne Fachwerkstatt geworden. Neben den Wartungsarbeiten für die etwa 200 eigenen Fahrzeuge, bieten die Mitarbeiter mittlerweile auch einen Reparatur-Service für die Allgemeinheit an. Um den Betrieb zu gewährleisten, musste die Werkstatt in größere Räume umziehen. Das ist bereits im Oktober des vergangenen Jahres passiert. Ein Tag der offenen Tür konnte wegen Corona bislang allerdings nicht stattfinden. Der wird heute nachgeholt. Interessierte können sich die Räume der Werkstatt in der Stelzenhofstraße in Hof ab 11 Uhr anschauen.