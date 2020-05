Diakonie Hochfranken näht für die Tafeln: Schutzmasken liegen aus

An die Schutzmasken im Alltag haben wir uns mittlerweile gewöhnt. Nicht jeder kann die sich aber leisten oder selbst nähen. Die Diakonie Hochfranken hilft Menschen, die finanzielle Probleme haben, in dieser Situation. Das Hilfswerk hat Stoff angeschafft und Helfer des Mehrgenerationenhauses haben Masken genäht. Davon profitieren auch noch Jugendliche, die ihre Sozialstunden dort ableisten. Eine hat sogar das Nähen gelernt. Und die anderen haben die Boxen aus Holz hergestellt, in denen die Masken jetzt ausliegen. Bei der Diakonie am Park in Hof, bei den Tafeln in Naila und Rehau und beim Tisch in Münchberg.