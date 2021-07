Diakonie Hochfranken: Helfer für Offene Behindertenarbeit gesucht

Wir kennen es selbst, zum Beispiel im Urlaub. Es ist gar nicht mal so leicht, sich an einem neuen Ort zurechtzufinden. Noch schwieriger (…)

Bis zu 12.000 Plauener müssen am Freitag vielleicht ihre Wohnungen verlassen. Es besteht der Verdacht, dass in der Hainstraße (…)

Bomben in Plauen: Notunterkunft nur für Geimpfte oder Getestete zugänglich

Sonderfonds: Stadt Hof will Innenstadt beleben

Hofer Schulen: Stadt vergibt Bauaufträge

Zu viele Schüler, aber zu wenig Platz: So würden Eltern und Lehrer wahrscheinlich die aktuelle Situation an vielen Schulen in der (…)