Diakonie Hochfranken: Bekanntes Gesicht besetzt Pressestelle

Als Volksfestwirt kennt ihn die ganze Stadt Hof – In Zukunft wird er aber auch in anderer Funktion häufiger in der Öffentlichkeit stehen. Björn Pausch ist der neue Pressesprecher der Diakonie Hochfranken. Er folgt in die Fußstapfen von Eva Döhla, die ja bekanntlich Oberbürgermeisterin von Hof geworden ist und damit ihre alte Tätigkeit an den Nagel hängen musste.

Seit Anfang des Monats ist Björn Pausch nun in der Stabsstelle Kommunaikation und Marketing der Diakonie Hochfranken tätig. Davor hat er bereits 10 Jahre lang in der Jugendhilfe der Einrichtung gearbeitet.