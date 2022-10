DGB in Oberfranken: Höhere Einkommen für mehr soziale Teilhabe

Ab dem kommenden Jahr wird das Bürgergeld das bisherige Arbeitslosengeld II, also Hartz IV, ablösen. Es handelt sich um ein Grundeinkommen für erwerbsfähige und bedürftige Menschen. Der Regelsatz wird 502 Euro im Monat betragen. Für das Bürgergeld hagelt es aber bereits jetzt Kritik. Der Deutsche Gewerkschaftsbund Oberfranken meldet sich nun dazu zu Wort.

Der DGB wiest die Kritik der Arbeitgeber in einer Mitteilung zurück. Diese befürchten bislang, dass die Empfänger des Bürgergelds nun keinen Anreiz mehr hätten, sich eine Beschäftigung zu suchen. Laut dem DGB würden berufstätige Menschen aber auch weiterhin deutlich mehr verdienen als Menschen, die nur ein Grundeinkommen beziehen. Das Bürgergeld werte der Gewerkschaftsbund also als Erfolg. Jedoch bräuchte es weitere Nachbesserungen, vor allem beim Mindestlohn. Dieser müsse regelmäßig an die Gegebenheiten angepasst werden. Zudem brauche es armutsfeste Regelsätze, die mehr soziale Teilhabe ermöglichen. Ziel müsse sein, kleine Einkommen anzuheben. Nur so könnten einkommensschwache Haushalte eine reale Perspektive erhalten.