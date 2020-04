DGB Bayern: mehr Geld für Krankenschwestern und Polizisten

München (dpa/lby) – Bayerns DGB-Chef Matthias Jena fordert mehr Geld für systemrelevante Berufe. «Pflegepersonal, Krankenschwestern, aber etwa auch Beschäftigte bei Polizei und Feuerwehr brauchen endlich eine deutlich bessere Entlohnung», sagte Jena am Mittwoch zum bevorstehenden Tag der Arbeit. Wirklich systemrelevant seien «nicht die Manager, die fünf, zehn oder gar fünfzehn Millionen pro Jahr kassieren», sondern «die Menschen, die sich um unsere Gesundheit und unsere Sicherheit kümmern».

Wenig hält der Gewerkschafter von Ministerpräsident Markus Söders (CSU) Vorschlag, den Solidaritätszuschlag ganz abzuschaffen: Das «würde hauptsächlich den Großverdienern in die Karten spielen». Notwendig sei dagegen «eine sofortige Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf mindestens 80 Prozent». Die Bundesregierung will Beschäftigten ab dem 7. Monat in Kurzarbeit 80 Prozent, Kurzarbeitern mit Familie 87 Prozent des Nettolohns zahlen. Jena sagte, 700 Euro Kurzarbeitergeld reichten einem Kellner in keiner bayerischen Stadt zum Leben.

Der Staat investiere Milliarden, um die Betriebe durch die Krise zu bringen. Das sei richtig. Aber «es kann nicht sein, dass Unternehmen unterstützt werden, die ihre Beschäftigten entlassen, große Dividenden an Aktionäre auszahlen oder ihren Sitz in einer Steueroase haben», sagte der DGB-Landesvorsitzende.

Jena hätte zum Tag der Arbeit am 1. Mai eigentlich auf einer Kundgebung in Bamberg reden sollen. Wegen der Corona-Seuche beschränken sich die Gewerkschaftsfunktionäre heuer jedoch bundesweit auf Videobotschaften im Internet.