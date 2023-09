DFB reformiert Kinderfußball: Darum geht es

Die Kids rackern sich ab und an der Seitenlinie schreien Eltern und Trainer durcheinander.

So ist es bisher öfter mal beim Kinderfußball abgelaufen. Das soll aber bald der Vergangenheit angehören. Der Deutsche Fußball Bund reformiert den Kinderfußball. Das betrifft die Kinder in der G-, F- und E-Jugend. Künftig spielen die Kids meistens auf vier Tore. Auf- und Abstieg in einer Tabelle gibt es nicht. Und vor allem spielen kleinere Teams, wobei sehr oft gewechselt wird. Dadurch soll jeder gleich oft spielen und einfach Spaß haben.

Jürgen Röthig ist der oberfränkische Vorsitzende des Frauen- und Mädchenausschusses beim Bayerischen Fußball-Verband.

Die Kinder sollen auch mehr unter sich ausmachen. Die neuen Regeln für den Kinderfußball sollen ab der kommenden Saison verpflichtend sein.