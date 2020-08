DFB-Pokal-Gegner des FC Bayern wird ermittelt

Düsseldorf (dpa/lby) – Der erste DFB-Pokal-Gegner des FC Bayern München für die kommende Fußball-Saison wird am Samstag ermittelt. Im Mittelrhein-Duell treffen der Regionalligist Alemannia Aachen und der fünftklassige 1. FC Düren um 16.45 Uhr in Bonn aufeinander. Der Sieger der Partie am bundesweiten Finaltag der Amateure hat am 11. September den deutschen Fußball-Rekordmeister und Champions-League-Finalisten zu Gast.

Zudem wird diese Partie bei Sport1 live übertragen, was zusätzliche Einnahmen garantiert. Während Alemannia-Trainer Stefan Vollmerhausen ein mögliches Treffen mit dem Pokal-Rekordsieger Bayern noch weit von sich schiebt, gab Dürens Sportdirektor Dirk Ruhrig unumwunden zu: «Man kann das natürlich nicht komplett ausblenden. Ich glaube schon, dass die Spieler auch schon die Bayern im Kopf haben. Aber erstmal haben wir es mit Aachen zu tun, das wird schwer genug.»