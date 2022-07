DFB nennt Männer-Auswahl künftig nicht mehr «Die Mannschaft»

Der Deutsche Fußball-Bund verzichtet künftig darauf, für die deutsche Männer-Auswahl die umstrittene Bezeichnung «Die Mannschaft» als Markennamen zu verwenden.

Das teilte der DFB am 28. Juli mit und verwies auf einen einstimmigen Beschluss von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG. Der Beiname habe zwar einen hohen Bekanntheitsgrad und finde besonders im Ausland Anerkennung, erklärte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. «Fakt ist aber auch, dass er in Fankreisen hierzulande mitunter kritisch gesehen und emotional diskutiert wird», sagte er. Umfragen hatten dies zuletzt bestätigt. Die Bezeichnung war 2015 eingeführt worden.