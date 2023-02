DFB-Frauen ohne Lohmann in Duisburg gegen Schweden

Ohne Sydney Lohmann vom FC Bayern München bestreiten die deutschen Fußballerinnen ihr Länderspiel gegen Schweden an diesem Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Duisburg. Die 22 Jahre alte Mittelfeldspielerin fällt aufgrund von muskulären Problemen aus, wie der DFB am Montag mitteilte. Lohmann sei nach dem Trainingslager in Marbella abgereist.

Für den ersten Härtetest im WM-Jahr hat sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als Zuschauer angesagt. Die Vize-Europameisterinnen treffen bei der Weltmeisterschaft im Sommer in Australien und Neuseeland in der Gruppe H auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.