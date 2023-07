DFB-Frauen bestreiten letztes Testspiel vor der WM

Die deutschen Fußballerinnen fordern in ihrem letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft den afrikanischen Turnier-Außenseiter Sambia. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird am Freitag (20.30 Uhr/ARD) in Fürth schon viele Fingerzeige auf die WM-Stammformation geben. Am Wochenende wird der 23er-Kader für die WM vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland bekannt gegeben. Derzeit umfasst das Aufgebot noch 28 Spielerinnen. Bei der WM treffen die DFB-Frauen in der Vorrunde auf Marokko, Kolumbien und Südkorea. Deutschland zählt zu den Mitfavoriten.