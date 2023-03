DFB-Elf: Ex-Weltmeister Riedle macht sich für Berisha stark

Der einstige Fußball-Weltmeister Karl-Heinz Riedle hat sich für eine Berufung von Augsburgs Mergim Berisha in die Nationalmannschaft ausgesprochen. «Er knipst regelmäßig und hat gute Voraussetzungen. Eine Nominierung wäre top für ihn und den FCA», sagte Riedle (57) der «Augsburger Allgemeinen». Mit acht Treffern ist der von Fenerbahce Istanbul ausgeliehene Mittelstürmer Augsburgs Tor-Torschütze in dieser Saison. Die Fuggerstädter besitzen eine Kaufoption für den 24-Jährigen.

Bundestrainer Hansi Flick wird an diesem Freitag seinen Kader für die ersten Länderspiele nach der enttäuschenden WM bekanntgeben. Erster Gegner am 25. März in Mainz ist Peru, drei Tage später trifft die DFB-Elf in Köln auf Belgien. Als Berisha am vergangenen Samstag in München (3:5) zwei Tore erzielte, war Flick im Stadion.

Für Berisha sprechen nach Meinung von Riedle nicht nur seine Tore, sondern auch seine Qualitäten. «Er kann Spiele entscheiden, hat schon oft das 1:0 erzielt, trifft auch gegen die Großen. Berisha ist sehr komplett, hat eigentlich keine großen Schwächen», befand der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool.