DFB-Auswahl wohl ohne Hegering und Oberdorf gegen Marokko

Das deutsche Nationalteam muss im ersten WM-Spiel am Montag in Melbourne gegen Marokko aller Voraussicht nach auf Abwehrchefin Martina Hegering und Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf verzichten.

«Es sieht so aus, als ob wir im ersten Spiel auf beide nicht zurückgreifen können», sagte Bundestrainer Martina Voss-Tecklenburg der ARD-«Sportschau». Beide Spielerinnen sind angeschlagen, Oberdorf litt an einer Oberschenkelverletzung, Hegering an einer Fersenprellung.

Die 55 Jahre alte Bundestrainerin betonte vor der Partie (10.30 Uhr MESZ/ZDF) die hohen Ziele der DFB-Auswahl. «Wir haben die Erwartungen geschürt. Wir wollen um Titel mitspielen. Aber damit muss man umgehen können, das erzeugt Druck.» Dem Team werde nicht alles gelingen. «Aber wir versprechen: Wir werden Leidenschaft und Intensität sehen. Wir werden an und über unsere Grenzen gehen», sagte Voss-Tecklenburg.

Die weiteren Gegner in Gruppe H sind Kolumbien, das am Sonntag, 30. Juli (11.30 Uhr MESZ/ARD) in Sydney auf das DFB-Team wartet, und zum Abschluss Südkorea (12.00 Uhr MESZ/ZDF).