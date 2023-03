Deutschlandweiter Warnstreik am Montag: Länderbahn und Agilis rechnen mit Einschränkungen

Warnstreiks im öffentlichen Verkehr: Auch Einschränkungen in der Region erwartet

Vor dritter Verhandlungsrunde: Streiks in Hochfranken und dem Vogtlandkreis

Als „Dieselinsel“ wird unsere Region ja gern bezeichnet. Bisher fahren hier in der Region dieselbetriebene (…)

„Kompetenzzentrum für Neigetechnik“: Verkehrsminister Christian Bernreiter in Hof

Der Landkreis Hof will mehr auf die Wünsche und Bedürfnisse von jungen Menschen eingehen. Das Projekt-Team von hoferLand.digital hat (…)

Mit 2:0 haben die Selber Wölfe in der Playdown-Serie gegen die Heilbronner Falken geführt und waren auf einem guten Weg in Richtung (…)

Vor nächster Verhandlungsrunde im Tarifstreit: Kundgebung in Hof

In ganz Bayern finden in diesen Tagen Warnstreiks von Beschäftigten in Kitas oder Verwaltungen statt. Zu denen hat die Gewerkschaft (…)