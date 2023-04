Deutschlandticket: Bei der HofBus GmbH nicht zu kaufen

Es ist nicht mehr ganz so günstig wie das 9-Euro-Ticket. Ab Mai könnt ihr aber für 49 Euro deutschlandweit mit den Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs fahren. Das Deutschlandticket könnt ihr ab heute kaufen. Es gilt nicht für den Fernverkehr oder die erste Klasse. In den Bussen und Verkaufsstellen der HofBus GmbH gibt’s das Deutschlandticket allerdings nicht. Fahrgäste sollen es daher über den Verkehrsverbund Großraum Nürnberg kaufen. Die jetzigen Beförderungsbedingungen in den Hofer Stadtbussen bleiben auch nach Mai bestehen. Fahrräder dürft ihr also nicht mitnehmen, Hunde schon. Natürlich bekommt ihr auch weiterhin die regulären Fahrkarten in den Hofer Bussen.