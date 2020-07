Deutschlandtakt: Planungen des Bundes sehen keine Franken-Sachsen-Magistrale mehr vor

Könnte die Region bald vom Schienenverkehr abgehängt sein? Der Bund sieht nämlich keine Franken-Sachsen-Magistrale mehr vor. Die Elektrifizierung der 140 Kilometer langen Bahnstrecke von Nürnberg durch das Pegnitztal bis zur Grenze nach Tschechien rückt jetzt wieder in weite Ferne. Die Bahn möchte ihren Verkehr auf einen Deutschland-Takt umstellen. Das bedeutet: auch bedeutungslosere Städte und Regionen sollen besser angebunden werden. Dazu gibt es auch schon einen Entwurf. Wenn man aber da genauer drauf schaut, stellt man fest: Die Fernverkehrsverbindungen von Nürnberg über Hof nach Dresden und Leipzig fehlen. Die Gutachter rechnen mit weniger Fahrgästen, die von Nürnberg Richtung Südwestsachsen fahren. Dadurch könnte eben die restliche Elektrifizierung der Franken-Sachen-Magistrale wegfallen. Auch der Hofer SPD-Landtagabgeordnete Klaus Adelt setzt sich für eine Überarbeitung des Deutschlandtaktes ein, schreibt er in einer aktuellen Mitteilung.

Unterdessen schreiten im Landkreis Wunsiedel die Planungen für die Elektrifizierung der Bahnstrecken voran:

Die Planungen für den Bahnausbau Nordostbayern hat Matthias Trykowski, der verantwortliche Leiter, jetzt im Wunsiedler Kreistag vorgestellt. Landrat Peter Berek hat sich Vertreter der Bahn eingeladen, da die Planungen auch die Bürgerinnen und Bürger betreffen. Das schreibt der Landkreis Wunsiedel in einer aktuellen Mitteilung. Dass die Elektrifizierung für die Entwicklung des Landkreises dringlich ist, habe man den Vertretern der Deutschen Bahn mit auf den Weg gegeben, wird darin Peter Berek zitiert. Trykowski informierte über die verschiedenen Fortschritte. Demnach wird zwischen Hof und Marktredwitz jetzt die Vorplanung überarbeitet. Noch in diesem Jahr soll das abgeschlossen werden. In den Grundlagenermittlung steckt gerade der Abschnitt Marktredwitz-Regensburg. Ebenfalls in der Vorplanung stecken die Abschnitte Nürnberg-Marktredwitz und von dort weiter nach Schirnding. Der Abschluss der Strecke ist noch für dieses Jahr vorgesehen. Wegen des großen Themas Lärmschutz soll die Öffentlichkeit nächstes Jahr mit einbezogen werden.

(Symbolbild)