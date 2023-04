Deutschlands ausgezeichnete regionale Ärzte: Marktredwitzer Chefarzt mit dabei

Wahrscheinlich habt ihr in den sozialen Medien auch schon die Frage gesehen: Wer kann mir einen Arzt empfehlen? Das Magazin „stern“ möchte nun eine Übersicht im Fachärzte-Dschungel schaffen. Zum ersten Mal veröffentlicht es daher die Ärzteliste „Deutschlands ausgezeichnete regionale Ärzte“. In dieser Liste findet ihr auch Dr. med. Philipp Koehl. Er ist Ärztlicher Direktor des Klinikums Fichtelgebirge. Für ihn sei die Auszeichnung aber in erster Linie ein Lob für die herausragende Leistung der gesamten Mannschaft. In der stern-Liste stehen fast 1.500 Topmediziner. Ihr könnt aber nach 35 Indikatoren sortieren, damit es übersichtlicher wird.

© Klinikum Fichtelgebirge