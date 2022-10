Deutschlandfest Mödlareuth: Stimmung gegen Bundesregierung

Den Tag der Deutschen Einheit haben gestern tausende Menschen in Mödlareuth zelebriert. Ähnlich wie Berlin war Mödlareuth zu DDR-Zeiten in Ost und West durch eine Mauer geteilt und ist daher als „Little Berlin“ bekannt.

Die CSU hatte zum traditionellen Deutschlandfest eingeladen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und der Thüringer CDU-Chef Mario Voigt sind dort aufgetreten. Die Reden haben sich schon nach Wahlkampf und Stimmung gegen die aktuelle Bundesregierung angehört. So sprach Söder von aufgedrückter Ideologie und „Berliner Wokeness“. Er zeigte außerdem Verständnis für die Menschen im Osten Deutschlands und ihren Willen gegen politische Entscheidungen auf die Straße zu gehen.

Auch die AfD hatte im ehemals geteilten Dorf Mödlareuth gestern ein Festzelt aufgebaut. Die Reden richteten sich auch hier gegen die Bundesregierung und gegen die Politik der EU.