Deutschlandfest in Mödlareuth: CSU feiert Einheitstag

Kein großes Bierzelt, dafür aber eine große Bühne. Das traditionelle Deutschlandfest der CSU am Tag der Deutschen Einheit in Mödlareuth hat auch in diesem Jahr noch nicht wie gewohnt ablaufen können. Trotzdem sind zahlreiche Besucher am Nachmittag zur Kundgebung gekommen. Hauptredner war der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, der die Botschaft mitgebracht hat …

Vor dem Deutschlandfest ist bereits die AfD in Mödlareuth aufgetreten. Dort haben mehrere Bundestagsabgeordnete aus Bayern und Thüringen unter anderem kritisiert, dass durch die Politik der Bundesregierung vieles teurer wird, beispielsweise der Strompreis durch die CO2-Abgabe.