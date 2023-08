Deutschland Tour: Belgier van Wilder gewinnt erste Etappe

Der belgische Radprofi Ilan van Wilder hat die erste Etappe der Deutschland Tour gewonnen und damit das Rote Trikot des Gesamtführenden übernommen.

Der 23-Jährige holte sich nach 179 Kilometern von St. Wendel nach Merzig den Sieg im Sprint einer dreiköpfigen Spitzengruppe vor dem Österreicher Felix Großschartner und dem Franzosen Pavel Sivakov.

Van Wilder löste damit den britischen Prologsieger Ethan Vernon an der Spitze der Gesamtwertung ab. Bester Deutscher war Nikias Arndt mit zehn Sekunden Rückstand auf Platz neun.

Keine Chance auf den Gesamtsieg hat mehr Ex-Weltmeister Mads Pedersen. Der am Vortag auf Platz zwei gefahrene Däne, in diesem Jahr bereits Etappensieger bei der Tour de France und am vergangenen Sonntag Sieger der Hamburger Cyclassics, musste rund 50 Kilometer vor dem Ziel in einem Anstieg abreißen lassen und kam nicht mit der Spitzengruppe ins Ziel.

Kristoff fehlt wegen Schmerzen

Nicht mehr zur Etappe angetreten war der norwegische Sprint-Routinier Alexander Kristoff. Der viermalige Tour-de-France-Etappensieger war beim Prolog kurz vor dem Ende der 2,3 Kilometer gegen ein Gitter der Streckenbegrenzung gefahren und klagte daraufhin über Schmerzen an Arm und Schulter.

Die zweite Etappe führt am Freitag über 201,3 Kilometer von Kassel in Nordhessen nach Winterberg ins Sauerland. Rund 3300 Höhenmeter gilt es auf dem anspruchsvollen Teilstück dabei zu überwinden. Zu Ende geht die 38. Auflage der Deutschland Tour am Sonntag nach fünf Tagen und insgesamt 732 Kilometern in Bremen.