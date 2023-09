Deutschland-Pakt: HWK-Präsident Graßmann ist dafür

Bundeskanzler Olaf Scholz hat in der Generaldebatte im Bundestag den sogenannten Deutschland-Pakt angeregt. Darin hat er Bund, Länder und die Opposition aufgefordert, zusammenzuarbeiten. Matthias Graßmann, Präsident der Handwerkskammer für Oberfranken, befürwortet den Ansatz. Die Probleme und Herausforderungen seien aktuell so groß, es brauche das ernsthafte Bemühen aller, so Graßmann. Die HWK fordere diese parteiübergreifende Zusammenarbeit schon seit fast einem Jahr, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Konkret gehe es darum, die dicke Schicht aus Bürokratie und Investitionsstau zu durchbrechen. Die Politik müsse laut der oberfränkischen Handwerkskammer einen Schulterschluss schaffen. Nur so sei es möglich, ein Abgleiten in die Rezession zu verhindern.