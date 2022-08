Deutsches Rotes Kreuz: Erste-Hilfe-Tag in Auerbach

Für viele Menschen liegt der letzte Erste-Hilfe-Kurs wahrscheinlich schon eine Weile zurück. Wenn jemand bewusstlos wird oder es einen anderen Notfall gibt, kommt es aber oft auf jede Sekunde an. Das Deutsche Rote Kreuz in Auerbach im Vogtland veranstaltet deswegen heute einen Erste-Hilfe-Tag in der Göltzschtalgalerie Nicolaikirche Auerbach. Von 10 bis 16 Uhr könnt ihr euch dort über Erste-Hilfe-Maßnahmen informieren und diese auch selbst ausprobieren. Außerdem könnt ihr euch unter anderem in einem Krankenwagen umschauen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, Gruppen müssen sich aber vorab anmelden.

Anmeldung für Gruppen unter: