Deutsches Langlauf-Duo klar hinterher

Oberstdorf (dpa) – Die Langläuferinnen Laura Gimmler und Katharina Hennig haben den ersehnten Medaillencoup bei der Heim-WM in Oberstdorf verfehlt und auch kein Top-Resultat einfahren können. Die 24 Jahre alte Hennig, die nach starker Startphase bei einer Abfahrt gestürzt war, belegte am Samstag in ihrer Wahlheimat Rang 18 über die 30 Kilometer in der klassischen Technik. Gimmler landete klar vor ihr auf Platz zehn. Ihr viertes Gold bei dieser WM holte sich Therese Johaug aus Norwegen, die das Rennen mit einem riesigen Vorsprung von 2:34 Minuten vor Heidi Weng (Norwegen) und Frida Karlsson (Schweden) beendete.

Vor genau einer Woche hatte Hennig im Skiathlon nur Rang 29 belegt und danach schwer mit den Emotionen gekämpft. Bei der Staffel am Donnerstag zeigte sich Deutschlands beste Langläuferin dann stark verbessert, am Ende stand für das Quartett von Peter Schlickenrieder Rang fünf.

© dpa-infocom, dpa:210306-99-714339/2