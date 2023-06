Deutsches Jugendrotkreuz: Fackellauf in der Region

Sie helfen uns, wenn wir in Not sind. Die Ehrenamtlichen und Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes. Das Deutsche Jugendrotkreuz ist bis vor Corona immer nach Italien zu einem Gedenkmarsch gefahren. Das findet dieses Jahr aber wieder nicht statt. Daher hat das Jugendrotkreuz einen Fackellauf in Bayern organisiert. Die Fackel kommt auch in die Euroherz-Region. Der Kreisverband aus Bayreuth soll die Fackel gegen 17 Uhr in Kirchenlamitz an den Kreisverband Wunsiedel übergeben. Um 20 Uhr geben die die Fackel dann im Kösseinehaus an den Bezirksverband Niederbayern/Oberpfalz. Mit der Aktion will das Jugendrotkreuz für mehr Aufmerksamkeit sorgen, um mehr Mitglieder zu generieren.