Der Deutsche Wetterdienst warnt auch an diesem Samstag vor heftigem Stark- und Dauerregen. Besonders der Alpenrand soll betroffen sein. Größere Einsätze aufgrund der Wetterlage in Bayern gab es in der Nacht nach Angaben der Polizei nicht. In Niederbayern kam es auf einigen Bundesstraßen zu Aquaplaning. Ernsthaft verletzt wurde bei den Unfällen allerdings niemand, wie es hieß. Der «unwetterartige Regen» soll sich laut DWD im Laufe des Tages fortsetzen.