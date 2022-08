Deutscher Wanderverband: Nachfolger für 9-Euro-Ticket und Ausbau des ÖPNV gefordert

Ende des Monats läuft das 9-Euro-Ticket aus, die Politik diskutiert mögliche Nachfolgermodelle. Der Deutsche Wanderverband hat kürzlich eine Resolution verabschiedet. In der fordert er ein dem 9-Euro-Ticket ähnliches, bezahlbares Modell und den Ausbau des ÖPNV im ländlichen Raum. Zum Deutschen Wanderverband gehören auch der Fichtelgebirgsverein, der Frankenwaldverein und der Verband Vogtländischer Gebirgs- und Wandervereine. In der Resolution heißt es, ein gerade im ländlichen Raum attraktives ÖPNV-Netz zusammen mit einem günstigen bundesweiten Ticket werde dafür sorgen, dass mehr Menschen den ÖPNV nutzen. Dadurch gebe es weniger Verkehr auf den Straßen. Derzeit würden beispielsweise 87 Prozent der Wandernden den eigenen PKW nutzen, um zum Start einer Wanderung zu kommen. Das sei zu viel und müsse weniger werden, so DWV-Präsident Hans-Ulrich Rauchfuß.