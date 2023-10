Deutscher Musical Theater Preis: Luisenburg-Festspiele fünfmal nominiert

Die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel haben in diesem Sommer unter anderem mit den Musicals „Frankenstein“ und „Kalte Freiheit“ Erfolge gefeiert. Die könnte nun noch der Deutsche Musical Theater Preis krönen. Wie die Festspiele mitteilen, ist „Frankenstein“ gleich viermal nominiert, unter anderem für den besten Hauptdarsteller. Mit Birgit Simmler kann sich die Künstlerische Leiterin der Luisenburg-Festspiele außerdem über eine persönliche Nominierung für das Beste Buch für „Kalte Freiheit“ freuen. Die Preisverleihung ist am Abend in Berlin.