Deutscher Kita-Preis für zwei bayerische Einrichtungen

Bamberg/Dorfen (dpa/lby) – Gleich zwei Auszeichnungen des Deutschen Kita-Preises gehen dieses Jahr nach Bayern: Die Bamberger Initiative «Aus der Gereuth für die Gereuth» siegt in der Kategorie «Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres», das Kinder- und Jugendhaus im oberbayerischen Dorfen darf sich in derselben Kategorie über den zweiten Preis freuen. Das verkündeten das Bundesfamilienministerium und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung am Dienstag.

«Kinder werden als Akteure gesehen, die mitreden, mitbestimmen und mitwirken können», lobte die Jury das Projekt im Bamberger Stadtteil Gereuth, das nun mit 25 000 Euro gefördert wird. «Aus der Gereuth für die Gereuth» animiert jüngere und ältere Anwohner, sich für den eigenen Stadtteil einzusetzen. Bei Gesprächen, Befragungen und Kinderkonferenzen können sie Ideen wie Kinderturnen, Sommerfeste oder ein Eltern-Kind-Kochkurs einbringen.

Das Kinder- und Jugendhaus in Dorfen bekommt 10 000 Euro für den zweiten Preis. Verschiedene Einrichtungen organisieren dort inklusive Aktionstage, Workshops und Cafés für Kinder und Eltern.

Die beiden Bündnisse aus Bayern setzten sich gegen mehr als 1500 Bewerbungen durch. Weitere Auszeichnungen gingen an Einrichtungen in Aurich, Dresden, Güsten, Lauenburg/Elbe, Benningen am Neckar, Berlin, Biebertal und Torgelow. Der Deutsche Kita-Preis ist eine Initiative des Bundesfamilienministeriums, der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung der Heinz und Heide Dürr Stiftung, der Gisela-Sdorra-Stiftung, der Karg-Stiftung, dem Magazin «Eltern» und dem Didacta-Verband.