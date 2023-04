Deutscher Betriebsräte Preis: Betriebsräte aus dem Hofer Land sollen sich bewerben

Betriebsräte setzen sich dafür ein, das Arbeitsklima und die Arbeitsbedingungen für die anderen Beschäftigten zu verbessern. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) will diese Bemühungen mit dem „Deutschen Betriebsräte Preis“ würdigen. Die IG BAU ruft engagierte Arbeitnehmervertretungen in Stadt und Landkreis Hof deshalb dazu auf, sich für die Auszeichnung zu bewerben. Betriebsräte, die es aufs Siegertreppchen schaffen, können darauf hoffen, dass ihre Projekte bundesweit als Positivbeispiele vorgestellt werden. Die Bewerbungsfrist endet am 30. April. Gleichzeitig ruft die Gewerkschaft Beschäftigte im Hofer Land dazu auf, Arbeitnehmervertretungen zu gründen, falls noch nicht geschehen.