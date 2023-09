Deutscher Bergsteiger in Südtirol tödlich verunglückt

Beim Aufstieg zum Ortler, dem höchsten Berg in Südtirol, sind am Sonntag zwei Bergsteiger tödlich verunglückt. Bei den Opfern handelt es sich nach Angaben der Bergrettung um einen Deutschen und einen Rumänen, der in Italien lebte. Mindestens ein weiterer Kletterer wurde verletzt. Der Ortler ist mit 3905 Metern der höchste Berg in der norditalienischen Provinz. Zum Alter und zur Herkunft der Toten gab es zunächst keine genauen Angaben.

Das Unglück ereignete sich den Angaben zufolge gegen 6.20 Uhr morgens, als eine Sechser-Seilschaft auf dem Weg zum Gipfel war. Nach ersten Erkenntnissen rutschte einer der Bergsteiger auf brüchigem Gelände aus und riss andere Mitglieder der Seilschaft mit sich. Zwei Männer konnten nur noch tot geborgen werden. Der tödlich verunglückte Deutsche kam nach einem Bericht des italienischen Fernsehsenders RAI aus München.