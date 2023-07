Deutscher Bergbahn-Mitarbeiter stürzt bei Übung aus Gondel

Ein 36-jähriger Deutscher hat sich bei einer Gondelbergungsübung im Skigebiet Oberperfuss in Tirol schwer verletzt. Er kam beim Abseilen aus einer Höhe von etwa zehn Metern ins Rutschen und prallte auf einen Schotterweg, wie die Polizei in Österreich am Donnerstag berichtete.

Seine Arbeitskollegen, die die Übung beobachteten, eilten ihm bei dem Unfall am Mittwoch sofort zu Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Der aus Nordrhein-Westfalen stammende Mann, der in Tirol lebt, wurde vom Notarzt versorgt und anschließend mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.