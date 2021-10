Deutsche und israelische Kampfjets überfliegen Jerusalem

Kiew (dpa) – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in der Ukraine an die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg erinnert (…)

«Holocaust durch Kugeln» – Steinmeier gedenkt in der Ukraine

